Allarme bomba a Piazza San Marco a Venezia | ritrovati due borsoni sospetti

Attimi di caos e paura a piazza San Marco per l' Allarme bomba diramato per due borse abbandonate vicino al campanile (notizie.virgilio)

Una borsa e un trolley abbandonati sopra le passerelle per l’acqua alta hanno fanno scattare l’ allarme bomba in Piazza San Marco , a Venezia . Ma si trattava di un Falso allarme : i turisti smemorati ... (thesocialpost)

Panico a Venezia: scatta l’Allarme bomba in piazza San Marco - Allarme bomba a Venezia: scatta la paura in piazza San Marco. La città di Venezia si trova al centro dell’attenzione, in seguito ad un Allarme bomba che ha mandato in tilt la routine di piazza San ...newsmondo

Treni, riaperta la tratta Bari-Barletta dopo l'Allarme bomba - Le verifiche delle forze dell'ordine hanno scongiurato che la minaccia fosse reale. Trenitalia ha previsto il rimborso integrale del biglietto per chi ha rinunciato al viaggio.leccesette

Venezia, rientrato Allarme bomba in piazza San Marco: due trolley abbandonati da turisti