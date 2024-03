Allarme baby gang nella Bassa | altri 700 giovani identificati nell’ultima settimana

(Di lunedì 25 marzo 2024) Treviglio.700sono stati controllati dai Carabinieri della Compagnia di Treviglio, da lunedì 18 a lunedì 25 marzo. Un centinaio di essi sono staticittà di Treviglio dalle ore 22 di sabato e fino alle prime ore del mattino di domenica, in orario ritenuto sensibile, nel centro storico, nei pressi della stazione ferroviaria e inluoghi ritenuti di interesse operativo. Il servizio, ormai noto, ha previsto, anche questo fine, il massiccio impiego di numerosi Carabinieri in uniforme e auto con colori di istituto, con l’utilizzo della “Stazione mobile”. Un servizio al alta visibilità che ha il compito di dissuadere i malintenzionati. Le mirate attività, sulla più ampia giurisdizione ...

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto, in occasione Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto oggi, un incremento dei servizi di vigilanza ad Afragola . baby gang : ... (teleclubitalia)

Milan, accordo raggiunto per il primo acquisto! Allarme per Camarda - Il Milan del futuro: progetto Camarda, riscatto Jimenez. E l'under 23... Il Milan guarda al futuro. In questa pausa per le nazionali si è tanto… Leggi ...informazione

Modena, baby calciatore estrae una pistola finta negli spogliatoi: allontanato dalla squadra, rischia una denuncia - MODENA - Ancora un episodio di violenza a margine di una partita di pallone di ragazzini. A Modena un quindicenne, al termine di un confronto fra una squadra di Modena e una di un centro della provinc ...bologna.repubblica

Cerignola, è Allarme baby gang: violenze in aumento - Come ha reagito al pericolo la baby gang “Uno di loro alla mia risposta a tono è venuto contro di me, esortando tutto il gruppo a seguirlo per “farmi nuovo”, quando si era fatto vicino ho brandito un ...marchiodoc