Alla moda italiana serve una cassaforte

La scelta di Kering di comunicare, con un sales warning davvero inatteso e inusuale, di aspettarsi vendite in calo del 10 per cento nel primo trimestre dell’anno a causa del rallen... Contenuto a ... (ilfoglio)

moda, Cieffe: fatturato 2023 a 53 mln (+32% su 2022), ebitda +80% - Roma, 25 mar. (askanews) – Cieffe, partner strategico dei principali brand mondiali del lusso nella confezione di capi prêt-à-porter di alta gamma, chiude il 2023 con risultati record che vedono il fa ...askanews

Otb di Renzo Rosso rileva la quota di maggioranza di Calzaturificio Stephen - L’operazione si allinea Alla strategia a lungo termine del Gruppo OTB di acquisire ... questo come Gruppo scegliamo di investire in realtà locali che fanno grande la moda italiana nel mondo, per ...firstonline.info

Tuttosport: "Il Toro che verrà: Vagnati ne cerca già otto" - "Il Toro che verrà: Vagnati ne cerca già otto" titola Tuttosport sulla prima pagina di oggi. "Nuovo allenatore e rosa rivoluzionata: ecco come. Difesa: altro assalto ...torinogranata