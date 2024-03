Alfa e BNKR44 ottengono una certificazione | ma è l’edizione 2022 di Sanremo a stupire

(Di lunedì 25 marzo 2024) Continua senza una settimana di pausa la scalata al successo a suon di certificazioni del2024 del Festival di. Nel corso della sesta settimana postun disco d’oro () è diventato platino e un singolo () è diventato oro. In totale sono 12 dischi di platino e 11 d’oro.2023 a oggi vanta in totale grazie al pubblico 37 dischi di platino e 7 d’oro; quella delinvece ne ha 43 di platino (gli ultimi due: Cenere di Lazza e Farfalle di Sangiovanni sono stati certificati proprio questa settimana) e 4 d’oro. Edizione 2024 di, le certificazioni 2 dischi di platino (200.000 copie) Tuta Gold – Mahmood Sinceramente – Annalisa I P’ Me Tu P’ Te – Geolier 1 disco di platino (100.000 copie) La Noia – ...

I concerti della primavera 2024 da non perdere (secondo la Gen Z): 4 APRILE " MILANO " Alcatraz ALFA " ROMA " Palazzo dello Sport 24 APRILE " PADOVA " Kioene Arena 29 APRILE " ASSAGO " Forum BNKR44

SANREMO 2024: passato un mese dal Festival vincitori e vinti. Le classifiche: Tutti e 30 i brani in gara sono ancora nella top 100 ma crollano Santi Francesi, Clara, BNKR44, Il ... =) 7)The Kolors = "Un ragazzo, una ragazza" - 1 (n.9, - 2) 8)Irama = "Tu no" = (n.11, - 2) 9)Alfa =...