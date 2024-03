Alessio Di Gennaro | chi è il fidanzato di Anastasia Kuzmina

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 25 marzo 2024)è felicemente fidanzata conDi. Un amore nato per caso ma diventato nel giro di poco tempo molto importante, tanto che sono già avvenute le presentazioni in famiglia. Non solo: la ballerina ha deciso di convivere con il suo compagno, conosciuto grazie ad una serie di video su TikTok. Chi èDi, ildiClasse 1997,Diè un dietista e nutrizionista sportivo. È nato e cresciuto a Roma. Dopo il liceo scientifico si è laureato in Dietistica presso l’Università Tor Vergata di Roma e sempre qui si è specializzato in Scienze della Nutrizione. Nei primi anni della sua carriera ha lavorato come tirocinante per la ...