Alessandro Cisilin | chi è l’ex marito di Beatrice Luzzi e padre dei suoi due figli

(Di lunedì 25 marzo 2024)di, concorrente del Grande Fratello 2023. Classe 1969, originario di Trieste, è un giornalista professionista. Al momento vive a Roma e, stando a quanto si legge suiprofili social, lavora come web editor e direttore responsabile presso Fablab. La sua strada e quella dell’attrice, di due anni più giovane, si sono incontrate nel 2007. . Si sono sposati nel 2008 e hanno avuto due, Elia e Valentino. Si sono separati nel 2019, ma hanno mantenuto buoni rapporti per il bene dei loroha parlato della sua vita privata e del suo ex sul suo sito personale e nel suo libro Mi è nata una ...

Alessandro Cisilin e le splendide parole per Beatrice Luzzi: “Ci siamo identificati in lei…” - Ecco le parole dell’ex marito di Beatrice Luzzi sulla donna e questo fantastico percorso Questa sera andrà in scena la ...tuttosulgossip

Chi è Alessandro Cisilin, ex compagno di Beatrice Luzzi/ “Lei è un fenomeno sociale!” - Alessandro Cisilin, chi è l’ex compagno di Beatrice Luzzi: nonostante la rottura, hanno mantenuto ottimi rapporti anche per i figli Valentino ed Elia.ilsussidiario

Valentino ed Elia Cisilin, chi sono i figli di Beatrice Luzzi/ Sorpresa per la finale del Grande Fratello - Valentino ed Elia Cisilin, i figli di Beatrice Luzzi pronti a tornare nella Casa del Grande Fratello 2024 per una sorpresa in occasione della finaleilsussidiario