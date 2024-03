Alberi soffocati dall’asfalto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 25 marzo 2024) Un’interpellanza sulla sistemazione del marciapiede e delle aiuole in via Del Mare. A presentarla, nella prossima seduta del consiglio comunale, sarà Denis Parise del Gruppo Consiliare di Cesena Siamo Noi. "In via del Mare, lato sud - la premessa di Parise - sono stati effettuati dei lavori di asfaltatura lungo il marciapiede e relative aiuole delle alberature. Ma glipresenti sono stati attorniati fino alla corona con differenti materiali, tra cui l’asfalto, riducendo così la possibilità di poter assorbire acqua per il loro sostentamento; inoltre, l’area pedonale e quella adibita a parcheggio è stata interamente impermeabilizzata". Parise interpella il sindaco e la giunta per sapere "quali sono le ragioni per cui si è provveduto ad effettuare l’intervento; se tale intervento è compatibile col regolamento del verde pubblico; quali sono i materiali che sono stati ...