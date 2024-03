Al mercato è il momento degli spinaci

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 25 marzo 2024) Gli, pianta originaria dell’antica Persia, fu introdotta in Europa dai Saraceni. La sua foglia verde, croccante e carnosa, e il suo sapore tra l’amarognolo e il salato ci fanno compagnia da febbraio a maggio e da settembre a ottobre. La raccomandazione è preferire il raccolto di produzione locale perché molto più fresco, anche se è comunque possibile trovare ottimi prodotti anche nell’areale del meridione. Glisono ricchi di carotenoidi, d vitamine, tra cui spicca la vitamina A e K, e di sali minerali, soprattutto potassio e magnesio. Inoltre, se consumati crudi in insalata, offrono un considerevole apporto di vitamina C e di folati. In particolare, la vitamina A è molto importante per la nostra salute perché supporta il sistema immunitario, coadiuva il buon funzionamento della vista, protegge la pelle ed ha un potente effetto ...