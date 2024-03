Al consiglio di Sicurezza Onu un minuto di silenzio per vittime Mosca

Dopo più di cinque mesi di guerra, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato per la prima volta una risoluzione che chiede una “ tregua immediata ” nella Striscia di Gaza . Gli Stati ... (internazionale)

Bologna, 25 marzo 2024 - Buoni pasto su tutti i turni, protocolli di sicurezza per movida e Tso, un centinaio di assunzioni in più, body cam per gli agenti della polizia locale. Nuova protesta dei ... (ilrestodelcarlino)