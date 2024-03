Aggiungo al bicarbonato questo ingrediente e ottengo un potente smacchiatore!

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di lunedì 25 marzo 2024) Per portare a termine alcune attività domestiche si acquistano dei prodotti costosi ma che spesso non riescono a darti il risultato sperato. Invece la soluzione è a portata di mano. Dentifricio: scopri tutti i suoi usi alternativi realmente efficaci Un semplice dentifricio può rivelarsi un buon amico per alcuni lavoretti di casa. Riuscirci è davvero semplice devi solo imparare ad utilizzarlo. Una volta provato non ne farai più a meno e in più non alleggerirai il tuo portafoglio comprando dei prodotti specifici che non sempre risultano efficaci. 1. Macchie difficili Con il dentifricio puoi eliminare le macchie ostinate sui tuoi vestiti. Versa 1 bicchiere didi sodio sulla macchia. Dopodichè porta sopra un filo di dentifricio non sbiancante e con una spazzola per vestiti comincia a sfregare in modo da stendere il tutto sulla macchia. In seguito lascia ...