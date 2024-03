Aggiornamento iPhone ancora in scatola al negozio | da aprile si parte

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di lunedì 25 marzo 2024) Se ne era già parlato lo scorso autunno e ora ne abbiamo la certezza. L’dei nuovisigillati ine presenti nei negozi sarà garantito da un sistema messo a punto da Apple. Questo permetterà a chiunque di acquistare un nuovo melafonino e di trovarlo già adeguato, lato software, dopo la prima installazione e senza alcuna azione necessaria. Come già accennato, di questa possibilità si era parlato moltissimo lo scorso autunno. Nelle scorse ore invece, il solito ben informato Mark Gurman di Bloomberg (resosi oggi protagonista anche di un’anticipazione su iOS 18) ha affermato che daApple sarà pronta a mettere in campo questa gradita novità. Nei primi negozi statunitensi sarà presente una sorta di box, ossia un cubo di metallo pensato apposta per questo scopo. ...