Agevolazioni viaggi d’istruzione | dal 27 marzo al 31 maggio una nuova finestra temporale per fare richiesta

(Di lunedì 25 marzo 2024) Caserta. Come anticipato dalla direttiva del Ministro Giuseppe Valditara firmata lo scorso 8, sono state divulgate le indicazioni operative per ampliare l’accesso allededicate adi istruzione e visite didattiche per gli studenti delle scuole statali di secondo grado. Dal 27al 31è prevista l’apertura di unafase di presentazione delle richieste di agevolazione sulla piattaforma Unica (http://unica.istruzione.gov.it). Le indicazioni operative sono fornite alle Istituzioni scolastiche destinatarie delle risorse finanziare, nonché alle famiglie degli studenti beneficiari. L’intento è semplificare le procedure per il riconoscimento dell’agevolazione per la partecipazione aidi istruzione e alle visite didattiche. Le ...