Agenas | Bolzano in testa per Rete Emergenza-Urgenza | male Campania

(Di lunedì 25 marzo 2024) Ladell'tempo-dipendente funziona bene in varie Regioni del Nord: la prima per assistenza e presa in carico è la provincia autonoma di; risultati positivi anche in Veneto e Lombardia. Performance peggiori, invece, soprattutto al Sud come in Sardegna e soprattutto, che risulta ultima, ma criticità si hanno anche in la Valle d'Aosta. Emerge dalla terza 'Indagine nazionale sullo stato di attuazione delle reti tempo - dipendenti' dell', presentata oggi. L'indagine è condotta nel 2023 analizzando i risultati del monitoraggio rispetto all'anno 2022. In generale, i tempi di attesa sono elevati nella maggioranza delle Regioni. Un dato che preoccupa sono anche gli abbandoni del Pronto soccorso da parte dei pazienti, con percentuali elevate in ...