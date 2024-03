AEW | Buoni segnali dalla vendita dei biglietti per Dynasty

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 25 marzo 2024) Tra poco meno di un mese la AEW terrà il suo prossimo ppv,, in quel di St. Louis, Missouri, preso la Chaifetz Arena. La federazione ha già annunciato diversi match tra cui Samoa Joe vs “Swerve” Strickland, la finale del torneo per la riassegnazione dei titoli di coppia, Kazuchika Okada vs PAC per il titolo Continental. Anche Mercedes Mone sarà in azione. I dati relativi alladisono positivi e si è quasi vicino al sold out. Dati positivi per il ppv Secondo quanto evidenziato da WrestleTix, per AEW, in programma il prossimo 21 aprile, sono stati già venduti 5.321a fronte di una disponibilità di 6.104. Restano, quindi, disponibili poco più di 783 tagliando per il nuovo ppv di casa AEW inserito nel calendiario degli eventi proprio a partire da ...