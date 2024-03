ADL vuole Koopmeiners | ci riproverà entro fine campionato

Il terzo della lista di ADL: c'è una sorpresa dopo Conte e Italiano - "De Laurentiis gradisce anche avventurarsi in dimensioni insospettabili - l’ha fatto con Garcia, l’ha rifatto con Mazzarri - ed ha “studiato” Farioli, che al Nizza è partito benissimo, prima di imbatt ...tuttonapoli

IL MATTINO - ADL ne ha parlato con Giuffredi, il Napoli vuole tenere Michael Folorunsho - Come riporta Il Mattino, il Napoli avrebbe intenzione di puntare su Michael Folorunsho, centrocampista di proprietà degli azzurri in prestito al Verona, per la prossima stagione: "Non è giovanissimo, ...napolimagazine

CDS - Antonio Conte resta il sogno di ADL, per lui il patron azzurro non baderebbe a spese - Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, sarebbe disposto a tutto per convincere Antonio Conte a sedersi sulla panchina azzurra la prossima sta ...napolimagazine