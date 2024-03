adidas ha presentato 6 maglie per la Copa America e sono bellissime

(Di lunedì 25 marzo 2024) Una grande estate di calcio, da una parte e dall'altra dell'Oceano Atlantico. Se da noi sarà tempo di Europei, negli Stati Uniti dal 20 giugno al 14 luglio (stessa data della finale di Euro 2024) andrà in scena la 48ª edizione della, con l'Argentina nei panni della detentrice del trofeo conquistato nel 2021 battendo in finale niente meno che i super rivali del Brasile, e per di più a casa loro! Dopo ledegli Europei,haanche le divise delle sei squadre che prenderanno parte al torneo (Argentina, Cile, Colombia, Messico, Perù e Venezuela), portando con sé l'orgoglio di interi popoli che seguiranno come sempre con grande partecipazione le sorti della propria nazionale. Ogni maglia da casa e da trasferta è progettata per ispirare un senso di appartenenza, mescolando ...

Italia, la Nazionale incontra i tifosi dell’adidas Store sulla Fifth Avenue - Le nuove maglie ufficiali della Nazionale hanno debuttato in questi giorni negli Usa, prima a Fort Lauderdale nella partita con il Venezuela e domani alla Red Bull Arena ...fcinter1908

ITALIA, Azzurri allo store adidas di NY con nuove maglie - (ANSA) - NEW YORK, 23 MAR - Nuovo incontro con i tifosi per gli Azzurri questa volta all'adidas Store sulla Fifth Avenue, dove la squadra di Luciano Spalletti con lo sponsor tecnico ha ...firenzeviola

ITALIA - Azzurri allo store adidas di New York con le nuove maglie - Azzurri allo store adidas di New York con le nuove maglie Nuovo incontro con i tifosi per gli Azzurri questa volta all'adidas Store sulla Fifth Avenue, dove la squadra di Luciano Spalletti con lo spon ...informazione