Addio all’ex campione del mondo di ciclismo su pista Gordon Singleton

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 25 marzo 2024) ROMA – (a destra nella foto), il primo e unico ciclista nella storia a detenere contemporaneamente il record mondiale in tutte e tre le gare sprint del: le distanze dei 200, 500 e 1000 metri. L’atleta è venuto mancare domenica 24 marzo in Canada in seguito a una lunga malattia.è entrato nella storia delper essere stato il primo canadese ad aver vinto nel 1982 a Leicester (UK) un titolo mondiale disu, nella specialità del kierin. Inoltre, si ricordano i due secondi posti nella prova di velocità maschile ottenuti ai mondiali maschili nel 1981 (Brno, Cecoslovacchia) e 1982 (Leicester), entrambi alle spalle del plurigiapponese Koichi Nakano.era molto seguito e conosciuto anche in Italia, paese che ha ...