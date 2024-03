Addio al grande industriale Ivano Corghi | fondò il gruppo Walvoil

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 25 marzo 2024) Reggio Emilia, 25 marzo – Il mondo degli industriali reggiani in lutto per la morte di, uno dei grandi imprenditori della storia di Reggio. Il fondatore di quella che divenne poi la, colosso nel settore dell’oleodinamica, si è spento ieri, all’età di 79 anni.è stato presidente dell’azienda per decenni, fino al 2018 quando ilè stato poi acquisito da Interpump dell’altro capitano d’industria Fulvio Montipò. Una storia nata nel 1973 quandoe Alessandro Mazzali – entrambi provenienti dall’esperienza della Iotti&Strozzi che avevano fatto nascere col supporto di Albano Strozzi – fondarono la società Mazzali&in via dei Gonzaga, con lo scopo di progettare e realizzare componenti oleodinamici. L’azienda poi nel ‘75 ...