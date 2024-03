“Addio a DottorPet | l’angelo degli animali” Il dramma di Marco | 37 anni | amato da tutti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 25 marzo 2024) Dolore e sconforto a Tivoli, in provincia di Roma.alPetrini, conosciuto sui social come. Aveva solo 37ed è morto sabato 23 marzo al Policlinico Umberto I di Roma. Lavorava dacome medico veterinario nella Clinica Veterinaria Guidonia. Era malato da tempo, ma era molto riservato.Leggi anche: Febbre e gonfiori alle mani, cuoco 42enne muore dopo le dimissioni dal pronto soccorso a Grosseto La fama sui social Sui social network, Petrini era conosciuto come “” e aveva migliaia di follower. Si occupava soprattutto diesotici. “Qui in clinica in pochi sapevano tutto. Fino a 20 giorni fa eravamo convinti che ne stesse uscendo. Doveva accedere ...