Ad un passo dal top club | lo rivela il giocatore del Bologna

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di lunedì 25 marzo 2024) Ci sono degli eventi nella vita di uno sportivo che sono in grado di condizionarne indelebilmente il corso della carriera. Su un fatto analogo è tornato ildel, spiazzando tutti. Nella carriera di uno sportivo, lunga o breve che sia, ci sono tanti fattori che ne condizionano l’andamento. Spesso il fattore determinante può essere proprio la salute mentale, fattore a cui sempre più spesso si sta dando luce. Molto più spesso, però, può dipendere dagli infortuni e dai tempi i recupero che ne conseguono. Proprio uno stop forzato può falciare le più promettenti carriere o, al contrario, finire per simboleggiare una importante rinascita. Quello che è certo è che non è mai facile riprendersi da un infortunio, dove a risentirne è di certo la condizione fisica ma soprattutto quella psicologica, con la paura che, proprio per lo stop, si siano ...