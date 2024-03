Ad alimentare le teorie su Kate Middleton è stata la stessa comunicazione della royal family

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) Lo scorso venerdì la principessa Catherine, moglie del futuro Re d’Inghilterra, ha diffuso un video ripreso dalla BBC e dai suoi canali social dove ha confessato di essere affetta da un tumore e ha voluto condividere con i sudditi e con il mondo intero un momento davvero difficile per lei e per tutti i membrisua famiglia. Nei mesi scorsi era stato proprio suo suocero, l’attuale sovrano re Carlo III, a rivelare di essere afflitto da un cancro e di dover ridurre al minimo gli impegni istituzionali per via delle terapie intraprese suscitando nell’opinione pubblica e nella stampa una reazione di grande affetto e vicinanza. Il fatto che anche la principessaimmediatamente dopo le festività natalizie fossericoverata nellaclinica del Re per un non meglio precisato intervento all’addome ma, ...