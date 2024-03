Acque reflue | la Puglia nel mirino dell' Unione Europea Sono 24 i siti non conformi

Roma, 13 mar. (askanews) – La Commissione europea ha deciso di deferire l’ Italia alla Corte di giustizia Ue per il mancato rispetto degli obblighi di raccolta e trattamento stabiliti dalla ... (ildenaro)

Il virus del morbillo ravvisato in quantità importanti nelle fogne di Bruxelles. Il patogeno è stato scoperto nelle acque reflue della capitale belga dagli studiosi della Katholieke Universiteit di ... (thesocialpost)

L'Aquila - Undici regioni italiane sono attualmente sotto la lente d'ingrandimento dell'Unione Europea per quanto riguarda il Trattamento delle Acque Reflue . Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, ... (abruzzo24ore.tv)

Crotone, scontro sulle competenze per la gestione della depurazione - La mancata realizzazione dei lavori per il collettamento fognario della frazione di Papanice ha portato all' iscrizione nel registro degli indagati del sindaco ...catanzaro.gazzettadelsud

Piscinas le Acque tossiche del rio Irvi riaprono una ferita vecchia 30 anni - Arbus È bastato il video finito sui social per far riesplodere stupore e indignazione su uno sfregio ambientale che, nell’indifferenza generale, si ripete ciclicamente da 32 anni: il fiume rosso scuro ...lanuovasardegna

Riqualificazione idrica a Conegliano: i lavori nel quartiere Lourdes per migliorare i servizi - Ed è proprio in quest’ottica che l’intervento di riqualificazione idrica nel quartiere Lourdes a Conegliano rappresenta un passo importante per migliorare l'infrastruttura fognaria e idrica e ...trevisotoday