Acerbi | la sentenza si avvicina Due ipotesi probabili – SM

(Di lunedì 25 marzo 2024) Il caso-Juan Jesus sta per arrivare alla sua conclusione. Nelle prossime ore arriverà ladefinitiva dalla Procura Federale, da Sport Mediaset gli aggiornamenti.– Il giudice Mastrandrea da oggi avrà a disposizione tutte le carte relative al caso–Juan Jesus. I due giocatori sono stati ascoltati nei giorni precedenti dalla Procura Federale in riferimento alle presunte espressioni razziste rivolte dall’interista al brasiliano del Napoli. A breve arriverà ladefinitiva, che passa dalle 10 giornate di squalifica in caso di conferma degli insulti alle 3-4 giornate per condotta antisportiva. L’Inter attende con ansia, perché nell’peggiore potrebbe anche arrivare al divorzio con Francesco, che rischia in più l’Europeo ...