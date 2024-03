Acerbi-Juan Jesus | domani giornata decisiva per l’esito delle indagini

Paolo Ziliani non accetta il compromesso nel caso Acerbi-Juan Jesus . Il giornalista scrive il suo pensiero, duro, su Twitter condannando il calcio italiano. CONDANNE – Paolo Ziliani non ci sta ... (inter-news)

dopo le numerose chiacchiere degli ultimi giorni è in arrivo la sentenza della Procura FIGC per il Caso Acerbi-Juan Jesus. Nel corso della sosta per le Nazionali non si è parlato solo dell’Italia, ... (spazionapoli)