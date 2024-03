Acerbi | il giorno della verità L’Inter attende il verdetto per rompere il silenzio | no alla risoluzione

(Di lunedì 25 marzo 2024) Forse questa non sarà per lui una notte come le altre, visto che domani (martedì 26 marzo) Francescoconoscerà il...

Il tempo delle scelte definitive per il prossimo Europeo si avvicina, Luciano Spalletti va a caccia di risposte. E per averle la parola d'ordine... (calciomercato)

La ‘ Prima Pagina IN Edicola ’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in ante Prima , i titoli dei principali quotidiani sportivi ... (inter-news)

Frey: "Acerbi rischia una lunga squalifica e potrebbe non giocare più in Nazionale" - L’ex portiere di Parma, Fiorentina ed Inter Sebastien Frey è intervenuto in diretta su TvPlay: “FERRARI AL POSTO DI BARONE” – “Sono andato a Firenze ...tuttojuve

Inter, Smalling più economico di Buongiorno, Napoli: più probabile Zirkzee di Vlahovic - L'Inter può prendere un difensore in caso di addio di Acerbi, pare invece solo una suggestione l'idea Vlahovic per il Napoli ...it.blastingnews