Accordo Italia-Albania sui migranti | oltre 650 milioni di euro in 5 anni | i dubbi sugli smistamenti e sui rimpatri

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 25 marzo 2024) I numeri del Protocollo tra Giorgia Meloni ed Edi Rama per dirottare sull’una parte deiche ogni ano sbarcano insono ambiziosi, quasi velleitari. Nel Data Room di Milena Gabanelli sul Corriere della Sera vengono messi nero su bianco i costi dell’operazione e una serie di ostacoli burocratici e procedurali che rischiano di ridurre notevolmente l’impatto dell’voluto dalla premierna. Il costo previsto, che tiene conto della realizzazione e gestione delle strutture e del personale, è di 653,5diin 5, eventualmente rinnovabile. Ma prima di vedere come sono ripartiti, è importante capire cosa prevede l’intesa: da quando ivengono tratti in salvo fino alla decisione sul ...