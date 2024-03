(Di lunedì 25 marzo 2024) Il ministro Urso ha descritto ai sindacati la situazione nel vertice in, al quale ha fatto seguito l’incontro con le imprese del. In150dida, Ilva in amministrazione straordinaria ad(pure commissariata) mentre non emergono problemi per il prestito futuro di 320di. Il piano industriale da parte del commissario Giancarlo Quaranta è previsto entro un mese mentre è indicata in sei-sette mesi la ripartenza degli altiforni 1 e 2 del siderurgico di Taranto. Sono previste tutele per icompresa quella della cassa integrazione fino a dieci settimane per idel. notizia in ...

10.25 Lucia Morselli , ex amministratrice delegata di Acciaierie d'Italia (Adi), è indagata dalla procura di Taranto per inquinamento ambientale e rimozione dolosa di cautele contro gli infortuni sul ... (televideo.rai)

Di seguito un comunicato diffuso da Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria : I commissari di Acciaierie d’Italia in A.S. hanno Nominato l’ingegner Giuseppe Cavalli direttore generale ... (noinotizie)

Taranto: oltre quattrocentomila euro per i simboli dei riti della Settimana Santa Ieri le due aste: cifra record per la statua dell'Addolorata - Acciaierie d’Italia: in arrivo 150 milioni di euro. Prospettive di tutela dei lavoratori anche per l’indotto Vertici in serata tra governo ed organizzazioni ...noinotizie

Ex Ilva, il governo ai sindacati: subito 150 milioni per le manutenzioni. Per il prestito-ponte si attende l’ok dell’Ue - Nelle prossime ore, Ilva in amministrazione straordinaria, la società proprietaria degli stabilimenti, verserà 150 milioni ad Acciaierie d’Italia. Entro un mese, poi, i commissari presenteranno il ...repubblica

Ex Ilva, dal Governo 150 milioni per la manutenzione degli impianti - La notizia emerge dall’incontro tra Governo e sindacati. Entro un mese verrà presentato il piano industriale. Nessuna criticità sul prestito da 320 milioni ...primocanale