Abiuso | «Emozione allenarsi con l’Inter Lautaro Martinez infermabile»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 25 marzo 2024) Fabio, attaccante del Modena ed ex Inter, ha parlato anche dei suoi due anni nella Primavera nerazzurra e degli allenamenti con i giocatori della Prima Squadra, come. INTER – Queste le parole di Fabio, attaccante del Modena ed ex Inter, a Cronache di Spogliatoio sull’arrivo al club nerazzurro. «Ricordo ancora il momento in cui ho saputo che mi voleva: era un giovedì – si legge su CronachediSpogliatoio.it –. Arrivo al campo per l’allenamento, ma mi dicono: ‘Fabio, vai in sede’. Ero perplesso. Entro negli uffici e c’erano il direttore e il mio procuratore: ‘Guarda, c’è la possibilità che tu vada a giocare in una Primavera’. Basta, nient’altro: non mi hanno detto neanche la squadra. Quando la sera l’ho detto ai miei genitori, abbiamo subito telefonato al mio agente e ...