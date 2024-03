Aaron Taylor-Johnson | il nuovo James Bond boicottato dagli antisemiti?

(Di lunedì 25 marzo 2024) Non è stato ancora ufficializzato come il, che già fioccano le polemiche su, possibile erede di Daniel Craig al ruolo di 007. A quanto pare l’attore sarebbesui social per le sue origini ebraiche. Nonostantenon abbia mai supportato apertamente l’azione di Israele a Gaza, su diversi social sono stati condivisi messaggi discriminatori e minacciosi. Alcuni followers si sono spinti oltre dichiarando che boicotteranno l’uscita del prossimo film se dovesse essere confermata la notizia dicomeagente segreto al servizio di Sua Maestà. Con tanto di hashtag ...

