A1 | pullman FlixBus perde il controllo e si schianta contro il new jersey | morto un passeggero di 19 anni | sei feriti

(Di lunedì 25 marzo 2024) Lo schianto nella notte nel tratto autostradale tra Modena Sud e Valsamoggia. In azione i soccorsi e la polizia stradale

Un morto e sei feriti . È questo il bilancio dell’ incidente stradale che si è verificato nella notte sull’A1 , tra Modena Sud e Valsamoggia, e che ha coinvolto un pullman Flixbus che viaggiava in ... (ilfattoquotidiano)

Lo scontro nel tratto autostradale tra Modena Sud e Valsamoggia Una persona è morta in un Incidente avvenuto nella notte sull'A1, tra Modena Sud e Valsamoggia, al km 174 i direzione sud. L' Incidente ... (sbircialanotizia)

FlixBus coinvolto in un incidente, morto un passeggero - Il sinistro si è verificato intorno alle 3 ed è stato organizzato un trasporto per le altre persone fino ad un'area di servizio dove poi arriva un bus sostitutivo.ticinonews.ch

