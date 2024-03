A1 Chiuso una notte tratto allacciamento A24-D19 Roma Sud

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 25 marzo 2024) Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22 di martedì 26 alle 6 di mercoledì 27 marzo, saràilcompreso tra l’con la A24-Teramo e l’con la D19 Diramazionesud, verso Napoli. Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio ‘Prenestina ovest’, situata nel suddetto. In alternativa, chi proviene da Firenze potrà percorrere la D18 Diramazionenord, immettersi sul Grande Raccordo Anulare e seguire le indicazioni per D19 Diramazionesud. In ulteriore alternativa, dopo l’uscita obbligatoria sulla A24-Teramo, seguire le indicazioni perest, immettersi sul Gra e seguire le indicazioni per D19 Diramazione ...