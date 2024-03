A Torino il Tour itinerante dell’UGL Paolo Capone | Leader UGL | Puntare sulla partecipazione dei lavoratori per rinnovare le relazioni industriali”

(Di lunedì 25 marzo 2024) Lunedì 25 marzo, alle ore 10.00, in Piazza San Carlo, a, si è svolta la tappa delper l'Italia promosso dall’UGL con lo slogan “Lavoro è”, a bordo di un autobus, per promuovere ladeialla gestione delle imprese. Il, che sta attrav

Sergio Caputo torna in tour con la sua Big Band per le nuove date di Un Sabato Italiano Show 40, prodotto da Opera Management e Occhio per occhio Entertainment. Tre appuntamenti live a più di 40 ... (secoloditalia)

Lunedì 25 marzo, alle ore 10.00, in Piazza San Carlo, a Torino , si è svolta la tappa del Tour itinerante per l'Italia promosso dall’UGL con lo slogan “Lavoro è partecipazione ”, a bordo di un ... (ilgiornaleditalia)

Pinguini Tattici Nucleari negli stadi: le date e i biglietti del Tour Hello World - I Pinguini Tattici Nucleari come Marco Mengoni: il Tour negli stadi sarà nel 2025. La differenza con il cantautore di Ronciglione, però, è che in mezzo c’è un altro Tour. Riccardo Zanotti e soci comin ...quotidiano

Pinguini Tattici Nucleari, annunciato l”Hello World -Tour Stadi 2025' - I Pinguini Tattici Nucleari annunciano 'Hello World -Tour Stadi 2025'. Dopo un en plein di sold out per il Tour indoor nei palazzetti, che partirà il 3 aprile ...lapresse

Città migliori grazie ad A.I. A Torino un'associazione scommette di sì - Torino è stata designata come sede del centro nazionale per l’Intelligenza Artificiale, come annunciato dal Ministro Urso il 17 ottobre 2023, e i cittadini si preparano ...rainews