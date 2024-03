A Taranto e provincia mancano 51 medici di famiglia

(Di lunedì 25 marzo 2024) Tarantini Time Quotidiano“Per il Presidente Emiliano e l’Assessore Palese la sanità pugliese è certamente tra le migliori di Italia, ma i dati pubblicati qualche giorno fa dalla statistica della Fondazione Gimbe ci dicono che i pugliesi continuano a preferire le cure mediche fuori dalla Puglia perché il sistema sanitario fuori regioni offre maggiore rassicurazioni di riuscita degli interventi”.Così in una nota il Consigliere Mimmo Festinante di Svolta Liberale: “Ne consegue che i dati confermano quanto da molto tempo sosteniamo purtroppo inascoltati: la politica sanitaria della Regione Puglia è allo sbando e il Presidente Emiliano dovrebbe prenderne atto piuttosto che scaricare colpe sul ministero, prima sul ministro Speranza e oggi sul ministro Schillaci. I miracoli che tante volte nelle sue apparizioni solitarie in TV ha sbandierato, sono solo inutili chiacchiere, le promesse di ...

Tarantini Time QuotidianoSono partite le attività dei “sele controllo ri” in provincia di Taranto per conto dell’ATC ( l’Ambito Territoriale di Caccia ), l’ente preposto, tra le altre cose, alla ... (tarantinitime)

Emergenza cinghiali: nel tarantino entrano in azione cento selecontrollori Cacciatori esperti - L’A.T.C. di Taranto è operativa in tal senso già dallo scorso 21 marzo, contando su un gruppo di circa cento selecontrollori di cui cinquanta già abilitati alle attività di controllo che in maniera ...noinotizie

Serie C, il Taranto vince 2-0 sul Brindisi - FRANCESCO LOIACONO - Quinta vittoria esterna del Taranto che prevale 2-0 sul Brindisi al “Fanuzzi” nella trentatreesima giornata del girone C di Serie C. Nel primo tempo al 39’ gli jonici passano in v ...giornaledipuglia

La terra avvelenata in «Semina il vento» del tarantino Caputo - La giovane Nica lascia gli studi di agronomia e torna al suo paesino in provincia di Taranto per prendersi cura dell’uliveto della nonna. Dopo tre anni di assenza la situazione in famiglia si è deteri ...lagazzettadelmezzogiorno