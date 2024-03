A Pompei riemerge un cantiere edile | era in attività nel giorno dell’eruzione

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 25 marzo 2024) Nuovi dati sull’edilizia romana emergono dagli scavi in corso al Parco Archeologico di. Negli ambienti di antiche domus, che lo scavo archeologico sta portando alla luce nella Regio IX, insula 10, sono riemerse importanti testimonianze di unin piena: strumenti di lavoro, tegole e mattoni di tufo accatastati e cumuli di calce. Secondo gli studiosi ilera attivo fino aldel Vesuvio nel 79 d.C., che iniziò intorno all’ora di pranzo e durò fino alla mattina delsuccessivo. Lo scavo nell’area in questione, finalizzato alla regimentazione dell’assetto idrogeologico lungo il confine tra la parte scavata e quella non scavata della città romana, sta attestando la presenza di unantico che ...