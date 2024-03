A Milano la mostra ‘uCRYna’ | il dramma e la resistenza della guerra

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 25 marzo 2024) Realizzata dai fotografi Carlo Cozzoli e Marco Cremonesi del collettivo Memora, è in calendario fino al 30 marzo prossimo alla Biblioteca del Gallaratese Una raccolta di 28 fotografie realizzate in Ucraina durante il conflitto e scattate in oltre sei mesi di lavoro sul campo nelle Oblast di Lviv, Kyiv, Kherson e Donbass che racconta le