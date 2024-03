A metà? No grazie | ancora insieme Fioravanti punta al secondo mandato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 25 marzo 2024) Marcoè ufficialmente sceso in campo per disputare la partita elettorale che lo vedrà in corsa per cercare di centrare la riconferma alle prossime amministrative dell’8 e 9 giugno. "Sembra ieri, ma sono già passati cinque anni – esordisce il sindaco uscente davanti a circa 2.500 presenti ieri al Palas di Monticelli –. Un percorso incredibilmente emozionante, che ho avuto l’onore e il privilegio di condividere al fianco di tutti i cittadini ascolani. Un percorso in cui non sono mancate le difficoltà, su tutte quelle del contrasto alla pandemia, ma che abbiamo portato avanti con coraggio, dedizione, professionalità e ambizione,a tutta la macchina amministrativa e alle realtà, pubbliche e private, del territorio". ‘A? No’, questo il motto ...