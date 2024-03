A Hong Kong nuovo gire di vite contro il dissenso | approvata una legge particolarmente punitiva Condanne da Usa | Ue e Gb

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024)ha una nuovaper la tutela della sicurezza pubblica,all’unanimità dai parlamentari locali vicini a Pechino e destinata ad irrigidire le misure repressive nei confronti del. Il testo, denominato Articolo 23, prevede pene fino all’ergastolo per reati come il tradimento, l’insurrezione ed il sabotaggio che minaccia la sicurezza nazionale, vent’anni di reclusione per spionaggio e sabotaggio e quattordici anni di carcere per interferenza esterna. La polizia potrà detenere i sospetti, senza che vengano formulate accuse, per sedici giornile attuali quarantott’ore ed a questi ultimi potrà essere negata la possibilità di comunicare con il proprio avvocato e con altre persone. Il ministro per la sicurezza potrà imporre misure punitive nei confronti dei ...