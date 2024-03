“A che ora si dimette la ministra Santanchè?” | l’intervento di Casu Pd alla Camera | “Da Meloni silenzio imbarazzante”

(Di lunedì 25 marzo 2024) “A che ora sila?”. Lo ha chiesto il deputato democratico dell’ufficio di presidenza del gruppo del Pd, Andrea, intervenendo in aulanell’ambito della discussione generale sulla proposta di legge sul conflitto d’interesse, in riferimento a Daniela. “Non abbiamo sentito ancora nessuna parola da parte della presidente del Consigliosulle inquietanti notizie che riguardano la. E dopo il danno, la beffa: a scrivere la nuova legge sul conflitto d’interesse dovrebbe essere proprio lainsieme agli altri ministri del governo. Infatti – sottolinea– come per le proposte di legge sul salario minimo e il voto per i fuori sede, ...

quando si parla di centenari, in Italia e altrove si parla soprattutto di centenarie . Delle quasi 2 2mila persone stimate dall’Istat per il 2022 , oltre 2mila in più rispetto all’anno precedente , la ... (iodonna)

Matteo Richetti in esclusiva ai nostri microfoni in vista del voto della Mozione di sfiducia contro Salvini : “La ritirerò solo in un caso”. Nella giornata di mercoledì alla Camera si voterà la ... (notizie)

Askatasuna: Rica (Lega) presidio non ferma sopralluogo - "Gli ex occupanti di Askatasuna indicono un presidio fuori dall'edificio Bene, è giusto che si abituino a vederlo da fuori, mentre i consiglieri comunali entrano al suo interno per disegnare un nuovo ...lospiffero

Al Centro Storico di Napoli un grande Presepio di Pasqua - Dopo cento anni riapre, grazie all’Associazione “Miracolo dei Borbone” la chiesa barocca di San Nicola a Pistaso in Via ...reportweb.tv

L’Atalanta tenta il ritorno di un centrocampista per sostituire Koopmeiners: il punto - Scocca l’ora di manovre mercato per l’Atalanta, che è già da tempo al lavoro per trovare l’erede di Teun Koopmeiners. Le uscite degli scorsi giorni da parte del centrocampista olandese non sono certo ...momentidicalcio