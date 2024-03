A 66 anni convocato al Centro per l’impiego che lo iscrive all’accompagnamento al lavoro “Errore del sistema? Non ero mica l’unico”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) Nella sequela di paradossi che accompagnano la riforma del Reddito di cittadinanza, questo ancora mancava. A raccontarlo è S.A., classe 1958, residente a Messina, percettore del nuovo Assegno di inclusione e protagonista di una vicenda paradossale. Perché a sessantaseicompiuti dovrà frequenterà i servizi per il, come se il mercato siciliano fosse lì a litigarsi gli over 60. Ma partiamo dall’inizio. Chi percepisce l’Assegno di inclusione (Adi) è obbligato a presentarsi presso i servizi socio sanitari entro 120 giorni dalla domanda. E siccome il tempo passava, il nostro ha pensato bene di insistere, preoccupato di perdere il sussidio.finalmente dai servizi, alla sua età non rimane altro obbligo se non quello di tornare regolarmente, ogni 90 giorni dice la norma, presso gli stessi sportelli. Non serve a nulla, ma ...