A 17 anni scompare nel nulla | ore di apprensione per Edoardo

(Di lunedì 25 marzo 2024), 17enne di Colico, non ha fatto più rientro a casa dopo la scuola. Risulta scomparso dal 21 marzo. L'appello dei genitori

Del 14enne, studente al primo anno del Liceo Rummo di Benevento , non si hanno più notizie dalla mattinata di oggi, venerdì 16 febbraio.Continua a leggere (fanpage)

Il piccolo è stato visto l'ultima volta intorno alla mezzanotte di mercoledì 13 marzo a Santa Maria di Licodia, nella città metropolitana di Catania. I carabinieri hanno diffuso una sua foto per ... (fanpage)

Un uomo di 56 anni è scomparso da Albiate, comune che si trova in provincia di Monza e Brianza. La sua automobile è stata trovata nel parcheggio di un palazzetto dello sport.Continua a leggere (fanpage)

Edoardo Galli, 17 anni, scomparso da Colico: «È il primo della classe, voti altissimi». Il doppio passaporto e l'ipotesi della fuga in Russia - Lecco, il ragazzo giovedì mattina è uscito per andare a scuola, ma al liceo non è mai arrivato. Sarebbe salito su un treno diretto a Milano, poi se ne sono perse le tracce. Ha preso da casa un sacco a ...milano.corriere

Torre Annunziata – scompare Onofrio Amoruso, per lunghi anni Vice Questore nella città oplontina - E’ venuto a mancare oggi Onofrio Amoruso , 92 anni, per lunghi anni Vice Questore presso il commissariato di Polizia di Stato di Torre Annunziata. Originario di Penta di Fisciano, in ...torresette.news