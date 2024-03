25 marzo 1928 | la prima radiocronaca in Italia VIDEO

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di lunedì 25 marzo 2024) 25: ladi una partita in dirette dell’Il 25del, l’disputò un amichevole contro l’Ungheria: una partita passata alla storia per essere stata lain diretta. Per lavolta le gesta degli azzurri entrano nelle case deglini grazie alla voce del cronista de La Gazzetta Dello Sport, Giuseppe Sabelli Fioretti. Il match si disputò allo stadio del partito Fascista di Roma come si chiamava allora l’impianto Flaminio della capitale. Un rapporto tra la radio ed il calcio che va avanti da quasi cent’anni e che ha regalato tante emozioni a milioni dini. L'articolo proviene da Gli Eroi del ...