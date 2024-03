10 rapine in 10 giorni | era diventato il terrore delle farmacie di Milano

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 25 marzo 2024) Pubblicato il 25 Marzo, 2024 Un record di cui non andare certo fieri: ben 10in soli 10, di cui 9 a danno di una farmacia e un’altra a danno di un negozio nella zona della Stazione Centrale. Il responsabile è un 19enne di origini marocchine, che ha messo a segno i suoi colpi in un periodo molto ravvicinato: dal 28 dicembre 2023 all’8 gennaio 2024. Il rapinatore entrava in azione sempre tra le 5:00 e le 7:00 di mattina, approfittando che non ci fosse nessuno in strada, spaccando le vetrine. Il gip di, preso attodel 19enne, ha emesso nei suoi confronti un’ordinanza di custodia cautelare. Il modus operandi del rapinatore Il modus operandi del rapinatore era ormai schematizzato e la dinamica era sempre la stessa. ...