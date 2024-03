007 annegati nel Lago maggiore | Dis | “Erano in missione per conto dell’Aise con gli agenti del Mossad

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 25 marzo 2024) Dopo dieci mesi, il Dis, rivela come facevano gli 007nelil 28 maggio scorso. Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza lo fa tramite una targa nella sua sede, apposta durante la Giornata della memoria. "Perde la vita nelle acque delil 28 maggio nel c