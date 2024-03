Zuppa di Porro 24 marzo 2024

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di domenica 24 marzo 2024)di. Strage a Mosca, la minaccia di Putin titola il corsera.Beh possiamo dire che è una delle poche minacce he dovremmo condividere: quella contro il nuovo Isis. Anche se Putin ci mette a propaganda antiucraiana.L’unica a prendere sul serio questa pista oggi sulla stampa italiana è Travaglio. Interessante analisi sul Isis di Molinari e sul fatto che nel 2019 non l’abiamo sconfitta. Caso Bari e quella frase di Emiliano, che nonostante la precisazione, è davvero inquietante. Per la Verità si tratta della vera trattativa stato mafia. Il raduno della destra a Roma con Salvini e Giorgetti. Affollamento per candidati Pd,da Annunziata a Bartolo. Che critica Ue su dossier Ita. Borse volano per il Sole, così come cedole per il Tesoro dice Rep. Da leggere Vian sul domani per i rapporti tra Vaticano e Francia dai tempi dei tempi. Piovani è di sinistra ...