Zhang in Italia? C’è un rischio! Gli scenari tra l’Inter e Oaktree – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 24 marzo 2024)e Stevenrischiano di salutarsi per sempre. Il presidente dei nerazzurri rischia di godersi la seconda stella dalla Cina senza più tornare in, spiega Tuttosport. SALUTI? – Ai tanti dubbi di rivedere inil presidente Steven, adesso si aggiunge anche la sentenza della Corte d’Appello di Milano che ha riconosciuto quella del Tribunale di Hong Kong. Così facendo, i suoi creditori possono esigere il suo credito anche in. Al suo eventuale rientro nel territoriono, spiega Tuttosport, il presidente dell‘Inter sarebbe raggiunto dalla Guardia di Finanza anche solo per la notifica del provvedimento. Una scena non bella per il club di Viale della Liberazione, nonostante non sia direttamente collegata alla vicenda. Nel frattempo si ...