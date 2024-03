WWE | Striscia negativa per Solo Sikoa | dopo John Cena non ha più vinto un match

(Di domenica 24 marzo 2024), braccio armato della Bloodline, ha ottenuto la più importante vittoria della sua carriera (finora) a inizio novembre in quel di Crown Jewel quando sconfisse, senza appello, il 16 volte campione del mondo. Emerge ora una curiosa statistica che lo riguarda; infatti da alloranon ha piùuncollezionandosconfitte, seppur in gran parte nei Live Event non televisivi.per, il qualela vittoria ai danni diha collezionato solamente sconfitte.Crown Jewel ha chiuso il 2023 ...

Goldberg non ha ancora digerito il fatto di non aver avuto un vero e proprio match di ritiro in WWE, cosa che, a sua detta, Vince McMahon gli promise, salvo poi non mantenere l’impegno. Sembra ... (zonawrestling)

Goldberg indignato: “La WWE ha fatto battere ad una ragazza (Asuka) la mia streak” - A quanto pare a Goldberg non è andato giù il fatto che la WWE abbia permesso ad Asuka di battere la sua lunga streak di imbattibilità, nonostante la wrestler nipponica sia una delle atlete migliori ...worldwrestling

Goldberg ancora contro la WWE: “Hanno fatto superare la mia Striscia di imbattibiltà ad Asuka…” - Goldberg non ha ancora digerito il fatto di non aver avuto un vero e proprio match di ritiro in WWE, cosa che, a sua detta, Vince McMahon gli promise, salvo poi non mantenere l'impegno. Sembra anche c ...zonawrestling

Arriva l’ennesimo sold-out, è un momento magico per la WWE - La WWE è in un periodo roseo, con SmackDown che di settimana in settimana continua a registrare il tutto esaurito ...spaziowrestling