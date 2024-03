WWE | Notizie positive per Asuka | ha lottato nel Live Event di ieri

(Di domenica 24 marzo 2024) Negli ultimi giorni si è creata un po’ di apprensione circa le condizioni fisiche di, la quale è parsa uscire un po’ malconcia dall’episodio di SmackDown di settimana scorsa. La giapponese, poi, era stata rimossa daidel fine settimana. Per lei si era parlato di un infortunio al ginocchio, ma si sono avutecerte circa l’entità del problema. Ora arriva una notizia positiva, soprattutto in ottica WM 40.Arrivanorassicuranti circa le condizioni fisiche di. Per lei si era parlato di un infortunio al ginocchio, ma a quanto pare non sembra esserci niente di grave. La giapponese, infatti, è tornata a lottare in occasione deldi ...

Tag Team di SmackDown suggerisce un grosso rimpiazzo a WrestleMania 40 - Dopo aver visto partire la sfida con Randy Orton e Kevin Owens nell'ultimo episodio dello show blu, i due atleti suggeriscono anche il loro rimpiazzo nel match di WrestleMania dei due veterani ...worldwrestling

WWE: Roman Reigns potrebbe sfoggiare un incredibile e bellissimo ring attire a WrestleMania 40 (FOTO) - Mentre WrestleMania 40 si avvicina, arrivano delle indiscrezioni clamorose su quello che potrebbe essere il ring attire di Roman Reigns ...spaziowrestling

Jim Ross incredulo: "Non capisco come i fan non amino il ritorno di The Rock" - Nellultima puntata del suo personale podcast, il WWE Hall of Famer si scaglia contro chi ha fischiato il ritorno di The Rock e non lo vuole sui ring WWE ...msn