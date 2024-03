WWE | L’uomo che ha chiuso il 2023 della WWE ritorna a sorpresa a NXT

(Di domenica 24 marzo 2024) L’ultimo match disputatosi in WWE nelè stato il Main Eventpuntata di NXT del 26 dicembre ed è stato l’atto conclusivo del lungo e violento feud fra Eddy Thorpe e Dijak, il loro quinto match che come stipulazione ha rivisto Thorpe combattere in un NXT Underground match, stipulazione nella quale il Nativo d’America si era già misurato 5 mesi prima contro Damon Kemp. Un match intenso con diversi rimandi ai loro precedenti scontri, di cui non spoilero il risultato qualora qualcuno non l’avesse visto, vale la pena recuperarselo. Fatto sta che successivamente l’ultima apparizione di Eddy Thorpe risale alla puntata del 16 gennaio dove nel locker room ha semplicemente scambiato 2 parole con Trey Bearhill, altro discendente Nativo d’America che lo ha ringraziato per la fierezza con la quale rappresenta la loro cultura. Dopo quel segmento ...

