WTA Miami 2024 | Iga Swiatek | “Mi sentivo molto in fiducia | con Noskova sarà difficile”

(Di domenica 24 marzo 2024) Igaha dimostrato ulteriormente il proprio valore, se ancora ce ne fosse bisogno. Debutto fin troppo semplice contro un’evanescente Camila Giorgi: 6-1 6-1 al WTA 1000 die terzo turno conquistato in agilità. Ora per la numero 1 del mondo la ceca Linda. Così la polacca in campo: “Miine volevo vedere come mi sarei sentita sulla superficie. Tutto è statoconfortevole, perciò sono felice. Giocare contro Linda, come si è visto in Australia. Mi concentrerò su di me e imparerò quello che ho fatto di sbagliato e di giusto nei nostri ultimi confronti e userò quella conoscenza per giocare in modo solido ed efficiente“. Temi sviluppati ulteriormente tra campo e conferenza ...