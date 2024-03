CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-3 Arriva il break della polacca nel secondo set. 15-40 Altro errore con il rovescio del l’azzurra , due palle break Swiatek. 15-30 Dritto in corridoio di ... (oasport)

40-40 Rovescio vincente di Swiatek, seconda parità. AD-40 Dritto vincente di Camila Giorgi. 40-40 Dritto in corridoio di Swiatek. 30-40 Salva la prima palla ...

00.16 La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buonanotte da parte di OA Sport. 00.14 Si chiude un match senza ...

Masters Miami: Bublik battuto, Arnaldi al terzo turno - L'azzurro Matteo Arnaldi ha battuto 6-4, 6-1 il kazako Alexander Bublik qualificandosi per il terzo turno del torneo Masters 1000 di Miami. Il sanremese, n.38 del ranking, dopo il bell'esordio sul ...ansa

WTA Miami 2024, Camila Giorgi racimola due giochi contro Iga Swiatek ed esce di scena - L'impresa era improba: Camila Giorgi esce di scena contro la numero 1 del mondo, la polacca Iga Swiatek, nel secondo turno del torneo WTA 1000 di Miami: un duplice 6-1 sbarra la strada all'azzurra. Sa ...oasport

Jasmine e la 'prima' a Miami: “Molto soddisfatta per come l'ho chiusa” - C’è voluto un po’ di sole per alleggerire il braccio di Jasmine Paolini. Pochi minuti e la numero 1 azzurra ha chiuso la pratica lasciata in sospeso nella giornata di ieri. Il 76 75 finale a Katie Vol ...informazione